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Сегодня начнутся работы по берегоукреплению на улице Павлова в Тулуне

9 июля 2019

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня в Тулуне встретился с жильцами дома 28 по улице Павлова. Они опасаются, что в связи с возможным оползнем берега, вызванным недавним наводнением, их многоквартирное здание может серьезно пострадать, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Сергей Левченко рассказал, что за два предыдущих дня сделан и утвержден проект берегоукрепления. Вопрос в ландшафте этого места протяженностью около 600 метров береговой полосы с крутым склоном.

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– Сегодня мы попробуем проехать сюда на большегрузной технике для того, чтобы сделать первичную подпорную стенку. Затем можно будет производить насыпку скальным грунтом, уплотнять ее, чтобы остановить разрушение берега. Мы обследовали дом, в том числе подвальные помещения, пока ему ничто не угрожает, но, учитывая, что трещина в земле недалеко от цоколя медленно расходится, нам необходимо в оперативном порядке эту подпорную стенку сделать, – сообщил Губернатор.

Напомним, 7 июля в доме 28 по улице Павлова побывал заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства. Он поручил специалистам Минстроя России обследовать это многоэтажное здание и найти инженерное решение по обеспечению его безопасности.


/ СИА /
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