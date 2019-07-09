«Шелковый путь» на старте: «Ростелеком» в Иркутске обеспечил участников ралли интернетом

«Ростелеком» выступил техническим партнером старта IX Международного ралли «Шелковый путь». В церемонии открытия гонки 6 июня в Иркутске приняли участие 97 представителей из 36 стран мира, среди которых — экипажи внедорожников и грузовиков, а также мотоциклисты и квадроциклисты. Спортсмены проследовали к Байкалу, где была расположена первая стоянка участников состязания. Здесь оператор обеспечил для них интернет-канал со скоростью до 1 Гбит/с.

«От Байкальска до бивуака, расположенного на горе Соболиной, мы построили радиорелейную линию на оборудовании iPasolink EX производства компании NEC, которое позволяет передавать сигнал со скоростью до 1 Гбит/с, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Благодаря этому участники и зрители смогли без помех вести трансляцию и прямые эфиры на своих YouTube-каналах, а также обмениваться фотографиями и сообщениями».

За гонкой следят телезрители 190 стран, тем более что в этом году впервые представлена категория мотоциклов, и это соревнование стало для них вторым этапом всемирного чемпионата по ралли-рейдам Международной мотоциклетной федерации (FIM). В дебютном соревновании мотоциклистов участвуют 24 райдера. Бороться за победу в классе грузовиков будут 16 экипажей, в их числе — четыре команды "Камаз-мастер". В зачете внедорожников соревнуются 54 экипажа, 12 из них представляют Россию.

«Марафон «Шёлковый путь» — одно из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов, — подчеркнул заместитель руководителя группы связи дирекции ралли Александр Дурманаев. — Онлайн-зрителями старта стали тысячи любителей этого зрелищного вида спорта. Поэтому для нас было принципиально важно, чтобы связь была организована на высоких скоростях. «Ростелеком» предоставил мощный канал передачи данных, благодаря чему блогеры вели трансляцию события в социальных сетях, а журналисты передавали большие объемы отснятых материалов высокого разрешения в свои редакции в разные города и страны».

Всего участники состязания проедут около 5 000 км. Ралли пройдет по десяти этапам на скоростных участках Иркутской области, республики Бурятии, степных дорогах Монголии, китайских равнинах и в песках пустыни Гоби. Финиш состязания состоится 16 июля в Дуньхуане (Китай).

Справка: Свою историю ралли «Шёлковый путь» начал в 2009 году. Тогда спортсмены соединили Россию, Казахстан и Туркменистан. В 2016 году маршрут гонки впервые в истории прошел от Москвы до Пекина по территориям России, Казахстана и Китая. Такое решение было принято, чтобы подчеркнуть активное развитие дипломатических, социальных и экономических отношений России и Китая.

Гонка проходит в статусе трансконтинентального ралли-марафона, объединяя спортивные интересы спортсменов из нескольких десятков стран на маршруте Великого Шёлкового пути. Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский характер марафона.