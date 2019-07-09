Единовременную материальную помощь получили 74% пострадавших от наводнения в Иркутской области

Единовременную материальную помощь по данным на утро 9 июля получили 74% пострадавших от наводнения в Иркутской области, - это 27 692 человека. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека.

Владимир Родионов отметил, что большая часть людей, которые ещё не получили выплату, проживает в городах Тулун и Нижнеудинск. В первом средства получили 80% пострадавших, во втором – только 50%. Губернатор Сергей Левченко призвал глав местных администраций ускорить работу по выплате единовременной материальной помощи и компенсаций по утрате имущества первой необходимости. В его состав входят холодильник, плита, мебель. При частичной утрате сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей, при полной - 100 тысяч рублей на одного человека. Семья, состоящая из 4 человек, получит 200 и 400 тысяч рублей соответственно. Размер выплаты определяют члены оценочных комиссий, которые совершают подомовой обход затопленных населённых пунктов. По состоянию на утро 9 июля компенсацию по утрате имущества первой необходимости получили 1260 человек, сегодня её выплатят 2,5 тысячам человек. Средства будут переведены им на лицевые счета в кредитных организациях.

Продолжается работа по проведению выплат родственникам погибших в результате наводнения. Это миллион рублей, который в равных долях распределяется между ближайшими родственниками. Накануне стало известно об обнаружении еще одного тела погибшего, таким образом, официально зарегистрировано 23 жертвы наводнения. Владимир Родионов сообщил, что сегодня специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области разыщут родственников погибшего и займутся оформлением документов.

На проведение всех видов выплат пострадавшим от паводка из федерального бюджета было направлено 662 млн рублей. На утро 9 июля израсходовано 408,7 млн рублей, в течение сегодняшнего дня пострадавшим передадут ещё 234 млн рублей. Правительство Иркутской области готовит заявку на выделение из Резервного фонда Правительства Российской Федерации 2,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на оказание компенсаций по утрате имущества первой необходимости в размере по 50 и 100 тысяч рублей на человека.

Ещё один вид помощи пострадавшим от паводка – это отправка их детей на отдых за счёт бюджетных средств. Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова отметила, что в оздоровительные лагеря уже выехали 892 ребенка. Сегодня ещё сто школьников сегодня выедут в учреждения Усть-Кутского и Ольхонского районов, а также Красноярского края. На следующей неделе начнутся массовые заезды детей из пострадавших территорий в федеральные лагеря, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.