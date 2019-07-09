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ИЭСК: Восстановительные работы на сетях в районах Иркутской области, попавших под наводнение, завершены

9 июля 2019

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Нарушенное паводком электроснабжение в зоне ответственности ИЭСК восстановлено в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах.

Специалисты Иркутской электросетевой компании завершили восстановительные работы на сетях в районах Иркутской области, попавших под наводнение. Вечером 8 июля сотрудники компании в Нижнеудинском районе установили опоры для восстановления перехода ВЛ-10 «Атагай-Каксат» на деревню Ук-Бадарановка. Этот населенный пункт завершил мобилизационную операцию ИЭСК в районах, пострадавших от паводка.

В настоящий момент во всех территориях специалисты компании занимаются мониторингом состояния восстановленного электросетевого хозяйства, меняют временные опоры на постоянные. Жители территорий, пострадавших от паводка при проблемах с энергоснабжением своих домов, могут обращаться по следующим номерам телефонов, вне зависимости от сетевой компании:

  • 8 (39563) 97-301 – для жителей Тайшета, Тайшетского и Чунского районов;
  • 8 (39530) 27-199 - для жителей Тулуна;
  • 8 (39557) 7-13-42 - для жителей Нижнеудинска.

/ СИА /
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