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Выплаты клиентам «Росгосстраха» в Иркутской области превысили 41 млн рублей

9 июля 2019

За последние 5 дней «Росгосстрах» выплатил своим клиентам в пострадавших от наводнения районах Иркутской области уже более 41 млн рублей за поврежденные или уничтоженные водой строения и домашнее имущество. В зоне бедствия работает 12 администраторов по приему документов и 20 экспертов по осмотру и оценке поврежденных объектов.

По состоянию на утро 9 июля «Росгосстрах» зарегистрировал 650 убытков по договорам страхования имущества физических лиц и 19 убытков — по договорам с юридическими лицами. Сотрудниками Иркутского филиала компании и прикомандированными в зону бедствия специалистами из других регионов принято более 500 заявлений от страхователей — только по ним предварительный ущерб оценивается более чем в 280 млн рублей.

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«Наши специалисты осмотрели в зоне наводнения уже более 290 застрахованных в компании объектов, — рассказала член Правления — руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Федосеева. — Порой для того, чтобы добраться к страхователям, экспертам приходилось прибегать к помощи спасателей — «большая вода» уходит, но реки еще полноводны, бурные потоки нужно как-то преодолевать. Сотрудники и на приеме документов, и на осмотрах работают с утра до позднего вечера, чтобы максимально ускорить процесс получения клиентами страхового возмещения. Более чем 140 страхователям уже направлены деньги, в ближайшее время готовятся выплаты еще по 81 убытку».  

Напоминаем, что страхователи, чье имущество пострадало от стихии, могут обратиться в Единый контакт-центр «Росгосстраха» по телефонам: 0530 (для абонентов всех мобильных операторов — звонок бесплатный) или 800-200-99-77 (бесплатный звонок по России).

В пострадавших от наводнения районах Иркутской области оперативные пункты приема документов развернуты в подразделениях «Росгосстраха» по следующим адресам:

  • г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 68;
  • г. Саянск, мкр. Юбилейный, д 20, пом. 72;
  • г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 97-1 н;
  • г. Тулун, ул. Ленина, д. 11, пом. 52/53;
  • г. Тулун, ул. Строителей, д. 2а;
  • п. Чунский, ул. Фрунзе, д. 8, кв. 64 н.

/ СИА /
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