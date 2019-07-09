Кадастровая палата по Иркутской области проведет «горячую линию» для пострадавших от наводнения

11 июля 2019 года Кадастровая палата по Иркутской области проведет «горячую линию» о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости для пострадавших от наводнения.

Какие сведения из реестра можно получить в случае утраты документов на объекты недвижимости? Как заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости? На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты.

Звонки принимаются по номеру телефона: 8(3955)69-43-54 с 14.00 до 17.00 ч.