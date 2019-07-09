МЧС: Необходима тяжелая техника для разбора завалов на территориях, пострадавших от паводка в Иркутской области

Страшная трагедия в городе Тулуне и Тулунском районе не просто объединила людей. Сегодня восстанавливать инфраструктуру и улицы спасателям и военным помогают крупные предприятия, предоставившие тяжелую технику для разбора завалов и вывоза мусора, а также простые жители на личном транспорте. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Более 100 единиц различной техники задействовано на аварийно-восстановительных работах и расчистке береговой линии в наиболее пострадавшем в результате паводка Тулуне.

Производственное объединение "Иркутский Вторчермет" предоставило уникальную технику в виде погрузчиков-манипуляторов с удлиненным выбросом стрелы, которые значительно упростили задачу разбора завала в труднодоступных местах.

Откликнулись и другие крупные компании Иркутской области и соседних регионов, такие как "Транснефть-Восток" и "Востсибуголь", на безвозмездной основе предоставившие более 50 единиц тяжелой техники и специалистов, которые не покладая рук помогают пострадавшему городу вернуться к жизни.

Местные предприниматели и жители также не остались в стороне. Выгнав свои трактора, погрузчики, самосвалы и грузовики, они ежедневно оказывают неоценимую помощь спасателям и военным.

"Однако техники недостаточно.Необходимо привлечение дополнительных сил, как в виде погрузчиков и самосвалов, так и волонтеров-добровольцев", - подчеркивают в МЧС Иркутской области.