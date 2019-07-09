Новости

МЧС: Необходима тяжелая техника для разбора завалов на территориях, пострадавших от паводка в Иркутской области

9 июля 2019

Читайте также:

МГУ окажет помощь первоклассникам, живущим в районах паводка
9 июля 2019
Дмитрий Чернышов: Утратившим жилье при паводке предложат несколько вариантов
9 июля 2019

Страшная трагедия в городе Тулуне и Тулунском районе не просто объединила людей. Сегодня восстанавливать инфраструктуру и улицы спасателям и военным помогают крупные предприятия, предоставившие тяжелую технику для разбора завалов и вывоза мусора, а также простые жители на личном транспорте. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Более 100 единиц различной техники задействовано на аварийно-восстановительных работах и расчистке береговой линии в наиболее пострадавшем в результате паводка Тулуне.

Производственное объединение "Иркутский Вторчермет" предоставило уникальную технику в виде погрузчиков-манипуляторов с удлиненным выбросом стрелы, которые значительно упростили задачу разбора завала в труднодоступных местах.

Откликнулись и другие крупные компании Иркутской области и соседних регионов, такие как "Транснефть-Восток" и "Востсибуголь", на безвозмездной основе предоставившие более 50 единиц тяжелой техники и специалистов, которые не покладая рук помогают пострадавшему городу вернуться к жизни.

Местные предприниматели и жители также не остались в стороне. Выгнав свои трактора, погрузчики, самосвалы и грузовики, они ежедневно оказывают неоценимую помощь спасателям и военным.

"Однако техники недостаточно.Необходимо привлечение дополнительных сил, как в виде погрузчиков и самосвалов, так и волонтеров-добровольцев", - подчеркивают в МЧС Иркутской области.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (200)


Реклама на сайте

Свой дом EXPO-2019
Свой дом EXPO – 2019: «Список участников не оставит равнодушным никого» – Татьяна Титова, руководитель архитектурной мастерской
«Качество жизни – в деталях». Участница выставки «Свой дом EXPO-2019» Ольга Павлова – о трендах в дизайне
Свой дом EXPO – 2019. Иркутяне определят тренды загородного строительства
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании