Дмитрий Чернышов: Утратившим жилье при паводке предложат несколько вариантов

Проработать юридические аспекты выделения строительных материалов и земельных участков взамен утраченного жилья пострадавшим от паводка поручил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов специалистам Главного правового управления Губернатора Иркутской области, министерству имущественных отношений Иркутской области и региональному министерству лесного комплекса. Этот вопрос обсудили во время совещания по вопросам оказания помощи пострадавшему населению в результате паводков на территории Иркутской области.

Во время паводка пострадало около 10 тысяч жилых домов. Те из них, которые подлежат ремонту, восстановят. По предварительным данным, уничтожены или непригодны для проживания 3,5 тысячи домов. Для помощи их владельцам поручено проработать несколько вариантов. Первый – выплаты на покупку нового жилья. Второй – приобретение готового жилья на вторичном рынке. Третий вариант – это выделение земельных участков и пиломатериалов для строительства нового дома, а также оплата строительных работ. Исходя из требований законодательства, возможные варианты будут оформлены правовыми актами, в рамках реализации которых гражданам будет оперативно предоставлена помощь с жильём.

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Ирина Худякова рассказала, что специалисты министерства аккумулируют данные для переселения желающих из числа пострадавших от паводка. Свои проекты и услуги уже предложило около 50 организаций. Так, места для строительства домов и готовые здания есть в посёлке Хомутово Иркутской области.

В Иркутске подобраны предложения квартир в новостройках и на вторичном рынке. Различные варианты есть для тех, кто не хочет переезжать из своих районов. Так, в Тайшете и Чуне достаточно участков для строительства частных домов. В Нижнеудинске и Тулуне площадки сейчас подбирают специалисты, там рассматриваются вопросы возведения многоквартирных домов, в том числе девятиэтажных. Главный критерий – территории не должны находиться в зоне затопления.

Дмитрий Чернышов поручил подобрать типовые проекты для строительства частных домов из бруса, газобетона, сборных железобетонных панелей. Проработки требует юридический вопрос выделения пиломатериалов пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. Для строительства одного дома планируется выделять по 32 м2 готовых пиломатериалов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Просьба к министерству строительства предоставить информацию по объёмам предлагаемого жилья. Мы должны понимать, сколько, где и каких предложений для пострадавших мы имеем по разным вариантам предоставления жилья взамен утраченного. Главному правовому управлению поручаю проработать юридические вопросы обеспечения возможности заготовки необходимого объёма древесины, чтобы в итоге потребители очень быстро смогли получить пиломатериалы и восстановить свои дома, - сказал Дмитрий Чернышов.