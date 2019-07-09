Росбанк открыл «Саянскхимпласту» документарной линию с лимитом риска 5 млн евро на 3 года

Росбанк и АО «Саянскхимпласт» подписали соглашение об открытии документарной линии с лимитом риска 5 млн евро на 3 года. На текущий момент был выпущен импортный аккредитив без постфинансирования на сумму 1,45 млн евро.

«Росбанк сотрудничает с компаниями Группы «Саянскхимпласт» в области расчетно-кассового обслуживания, размещения депозитов, конверсионных операций с 2017 года. Открытие документарной линии существенно расширяет спектр взаимодействия, и мы надеемся на дальнейшее укрепление партнерства с Группой «Саянскхимпласт» в части предоставления компании не только эффективных банковских продуктов, но и современных цифровых решений для развития бизнеса», – отметила директор по работе с корпоративными клиентами Восточно-Сибирского региона Росбанка Наталья Белова.

«Документарная линия обеспечивает исполнение контрактных обязательств АО «Саянскхимпласт» по инвестиционному проекту. Комплексная поддержка долгосрочных проектов продуктами Росбанка – это важный шаг в дальнейшем развитии сотрудничества», – отметила начальник отдела казначейства АО «Саянскхимпласт» Татьяна Глобова.

АО «Саянскхимпласт» (Иркутская область) было образовано в 1998 году на базе производственных объектов АО «Саянскхимпром» и представляет комплекс крупнотоннажных производств хлорорганического профиля, связанных в единый производственный цикл с использованием сырьевых, энергетических ресурсов и всех промежуточных и побочных продуктов. «Саянскхимпласт» является самым крупным производителем поливинилхлорида в России, обеспечивая более 45% от общего объема его выработки.