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МГУ окажет помощь первоклассникам, живущим в районах паводка

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На имя Губернатора Иркутской области Сергея Левченко поступило письмо ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.

Коллектив вуза с особым вниманием следит за сложной ситуацией в Иркутской области, связанной с последствиями мощного паводка. МГУ окажет помощь жителям пострадавших территорий Иркутской области.

«Одна из первоочередных задач — дать возможность школьникам получить образование. Московский университет принял решение обеспечить каждого первоклассника из пострадавших районов Иркутской области школьным ранцем с полным набором канцелярских товаров, необходимых для учебы», - говорится в письме Губернатору.

Кроме того, Московский университет готов организовать бесплатные курсы повышения квалификации для учителей школ пострадавших районов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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