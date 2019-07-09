Поиск работы — это тоже работа. Домашние дела и личные проблемы отвлекают от поиска работы каждого пятого соискателя

Самой частой причиной, которая отвлекает от поиска работы, россияне назвали личные и домашние дела. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у соискателей, что мешает им искать работу. В социологическом опросе приняли участие 1600 экономически активных респондентов из всех округов России.

4 из 10 россиян, находящихся в процессе трудоустройства, жалуются на отвлекающие факторы. Наиболее часто упоминались личные и домашние дела: они отвлекают от поиска работы 19% соискателей. Каждый десятый жаловался на усталость, переутомление и плохое самочувствие. Компьютеры, социальные сети и мессенджеры назвали отвлекающим фактором 7% россиян. Личные качества: лень, неуверенность и безответственность — мешают искать работу 6% опрошенных. Еще 6% респондентов считают, что поиск работы у них затруднен из-за непонимания самого процесса. Хобби и увлечения мешают искать работу 4% опрошенных. По 3% респондентов отметили, что в поиске работы им мешают хорошая погода, телевизор и частые телефонные звонки. 2% россиян назвали друзей одним из отвлекающих факторов при поиске работы. Прочие причины мешают трудоустройству 2% респондентов.

Ничто не может помешать найти работы мечты 54% опрошенных. Отсутствие отвлекающих факторов женщины отмечали чаще мужчин (56 и 51% соответственно). Соискатели старше 45 лет — самые организованные: 60% из них от поисков работы ничто не отвлекает. Уровень самодисциплины повышается с ростом размера заработка: отвлекающих факторов не существует для 49% россиян с зарплатой до 30000 руб. и 56% респондентов, зарабатывающих от 50000 руб. в месяц.