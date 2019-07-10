Эффективный KPI: стоит ли премировать топ-менеджеров госкомпаний

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний, призванные повысить эффективность выполнения майского указа и национальных проектов. Максим Соколов, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассматривает, что изменится в оценке работы национальных компаний и будет ли это способствовать их эффективности.

Не в первый раз

Первый эксперимент по внедрению оценок для контроля над деятельностью государственных компаний был проведен 5 лет назад. В 2013 году были разработаны первые методические указания по применению KPI для госкомпаний. В 2014 году они были приняты к исполнению. Но по результатам пятилетнего мониторинга было выявлено, что оценивать госкомпании по этим указаниям сложно из-за отсутствия нормативной базы, закрепляющей понятие KPI, и неэффективной оценки применения ключевых показателей. Основная цель нового распоряжения правительства — исправление тех проблем по оценке эффективности работы госкомпаний, с которыми столкнулись во время прошлого эксперимента.

Особенности новых KPI

Во-первых, ключевые показатели эффективности обществ рекомендуется устанавливать на краткосрочный (от 1 года до 3 лет), среднесрочный (от 3 до 5 лет) и долгосрочный (5 лет и более) периоды. Это в целом согласуется с принципами государственного стратегического планирования, установленными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Во-вторых, наряду с ключевыми показателями эффективности обществ и показателями деятельности предприятий рекомендуется предусматривать показатели депремирования руководящего состава по результатам достижения обществами определенных показателей, что является общемировой практикой работы бизнес-структур.

В-третьих, перечень KPI, их целевые значения и вес определяются органами управления общества с учетом невозможности корректировки их целевых значений за прошедший и текущий календарные годы. При этом целевые значения показателей не рекомендуется указывать интервалом значений, что обеспечит конкретику при оценке их достижений. Общее количество финансово-экономических показателей для оценки эффективности общества рекомендуется устанавливать в количестве не более семи, а отраслевых ключевых показателей эффективности — не более четырех, что в целом соответствует практике стратегического бизнес-планирования.

Последствия KPI

Учитывая финансово-экономическую ориентацию предлагаемых KPI, следует отметить положительный аспект, связанный с возможными социальными последствиями от работы обществ и предприятий. Например, рекомендуемым показателем для депремирования руководства является наличие задолженности по заработной плате перед работниками. Это способно повысить социальную ответственность госкомпаний и снизить потенциальную социальную напряженность в регионах и моногородах.

Достижение организациями оборонно-промышленного комплекса целевых значений показателей по диверсификации части производства, выпуску высокотехнологичных товаров общественного потребления и роста производства гражданской продукции способно повысить реализацию правительственной программы импортозамещения и удовлетворить потребности общества в качественной и высокотехнологичной продукции отечественного производства.

В свою очередь, ухудшение динамики показателя «Доля просроченной задолженности» или превышение этого показателя, установленного органами управления общества, финансовыми организациями тесно связано с ростом качества их кредитной политики, что снижает финансово-экономические или внешнеполитические риски.

Связь KPI руководителей госкомпаний с возможными социально-экономическими последствиями может повысить персональную ответственность руководства за принимаемые решения. Но механизм повышения качества работы менеджмента через KPI будет неэффективен, если премия составит незначительную часть в годовой оплате труда топ-менеджеров российских компаний.