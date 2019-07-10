Как зарабатывают города в России: три пути

Три четверти населения России живет в городах. И если в Москве и Санкт-Петербурге проблемой является спор: «подъезд» или «парадная», менее крупные города вынуждены сталкиваться с более серьезными трудностями. Наталья Сорокина, доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирается, чем обусловлена подобная дифференциация.

Какие бывают города

В России существует три принципиально отличающихся друг от друга типа городов: города с населением свыше 0,5 млн человек, города с численностью жителей от 50 тыс. до 250 тыс. человек и малые города, в которых проживает менее 50 тыс. населения.

Указанные типы городов различаются, прежде всего, численностью населения, которая, в свою очередь, обуславливается характером модернизации экономики, комфортностью условий проживания, доступностью социальных благ и другими факторами, определяемыми социально-экономическим потенциалом города и возможностями его реализации в национальной и мировой экономике.

Города, относящиеся к различным типам, реализуют принципиально разные стратегии привлечения финансовых ресурсов.

Старший умный был детина

Крупные города-центры реализуют стратегию зарабатывания, активно создавая условия для привлечения в экономику финансовых, инвестиционных и других ресурсов. Наибольших успехов в ее реализации ожидаемо достиг федеральный центр Москва. С 2015 года бюджет города является профицитным, основными источниками его формирования выступают налоги на прибыль и на доходы физических лиц — 32,1 и 39,5% соответственно (данные за 2018 год). Москва как административный и экономический центр России обладает оптимальными условиями для реализации данной стратегии: высокий уровень доходов населения, диверсифицированный рынок труда, высокое качество человеческого капитала делают город привлекательным для инвестиций.

Однако другие крупные города — центры России испытывают трудности при реализации этой стратегии. Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород не имеют статуса федерального центра, и в соответствии с Бюджетным кодексом РФ налог на прибыль в их бюджеты не поступает. В результате они сталкиваются с проблемой достижения сбалансированности муниципального бюджета.

Средний был и так, и сяк

Второй тип представлен 41 городом, которые с большей или меньшей степенью успешности реализуют стратегию администрирования налогов. Здесь сосредоточены относительно устойчиво работающие предприятия и организации, для этих городов характерен довольно высокий уровень занятости населения, однако недостаточность платежеспособного спроса сдерживает развитие предпринимательства во всех его формах. Централизация налоговых доходов в региональных и федеральном бюджетах привела к тому, что сейчас бюджеты значительного числа городов — региональных центров являются дефицитными.

В сложившихся условиях усилия местных властей нацелены на повышение собираемости налогов, прежде всего, налога на имущество физических лиц и земельного налога. Совершенствование налогового администрирования способствует обеспечению сбалансированности бюджета города, однако не является драйвером устойчивого развития территории.

А младший ни в чем не виноват

Малым городам крайне сложно конкурировать с крупными городами и городами — региональными центрами за привлечение высококвалифицированной рабочей силы и инвестиционных ресурсов, что обуславливает их низкий налоговый потенциал. По результатам мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях в 2018 году дефицит местных бюджетов составил 16,9 млрд рублей.

Основная проблема малых городов — дотационность местных бюджетов: значительную часть их доходов составляют трансферты из бюджетов вышестоящих уровней. Это определяет наиболее распространенную среди территорий данного типа стратегию поиска преференций. В условиях, когда собственных доходов недостаточно не только для развития территории, но и для обеспечения ее нормального функционирования, усилия местных администраций нацелены на установление взаимовыгодного взаимодействия с руководством региона. Вероятно, более перспективной для малых городов является стратегия ориентации на интересы местного сообщества, консолидации усилий власти и бизнеса в достижении стратегических целей развития.

Проблема заключается в том, что стратегию зарабатывания способна реализовать лишь небольшая группа успешных крупных российских городов. При этом слабость социально-экономического потенциала региональных центров и малых городов, а также несовершенство системы распределения доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации обуславливают особую востребованность стратегии поиска преференций, почти не нацеленной на создание внутренних стимулов к развитию территорий.

Есть куда расти

Между тем при существенных внешних различиях основные стратегии привлечения финансовых ресурсов, используемые российскими городами, обладают, по крайней мере, одним общим свойством — все они являются стратегиями экстенсивного роста, то есть их успешная реализация предполагает, что направленность урбанизационных процессов сохранится и приток населения в города продолжится.

Поэтому не следует ожидать принципиального изменения в стратегиях привлечения финансовых ресурсов в экономику городов, но целесообразно рассмотреть возможность корректировки приоритетов в рамках реализуемых стратегий: