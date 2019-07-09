АО «Спецавтохозяйство» возместит ущерб Иркутску в размере 700 тыс. рублей

АО «Спецавтохозяйство» возместит ущерб муниципальному образованию «город Иркутск» в размере 700 тыс. рублей за причинение вреда почвам. Такое решение принял сегодня, 9 июля 2019 года, Иркутский областной суд, который отменил решение Куйбышевского районного суда.

Напомним, что Куйбышевский районный суд Иркутска от 21 ноября 2018 года отказал в удовлетворении исковых требований прокурора города Иркутска с требованием обязать АО «Спецавтохозяйство» произвести возмещение ущерба. Принимая данное решение, суд сослался на результаты судебной почвоведческой экспертизы, по результатам которой сделан вывод о том, что предъявленный ущерб, нанесенный почвам, как объекту охраны окружающей среды, не обоснован, поскольку почва не имеет плодородного слоя и относится к грунту.

Прокуратура Иркутска не согласилась с принятым решением и обжаловала его путем внесения апелляционного представления в судебную коллегию по гражданским делам Иркутского областного суда.