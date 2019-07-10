Два иркутских депутата попали в сотню самых богатых чиновников и депутатов России

Forbes представил ежегодный рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России 2019. В сотне богатейших два депутата Заксобрания Иркутской области. Отмечается, что ранжирующим критерием послужил совокупный семейный доход за 2018 год, задекларированный чиновниками и парламентариями, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.

В целом первые три места в рейтинге занимают депутаты региональных законодательных собраний. Список возглавил основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов. За 2018 год его доход составил без малого 10 млрд рублей.

На второй строчке — совладелец компании «Южуралзолото», долларовый миллиардер, челябинский депутат Константин Струков. Он задекларировал доход почти в 4,5 млрд рублей. На третьем месте — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, хозяин местной кондитерской фабрики «Славянка». В 2018 году семья парламентария заработала почти 3 млрд рублей.

Два иркутских депутата, возглавивших рейтинг самых богатых депутатов ЗС Иркутской области 2019, попали в сотню богатейших чиновников и депутатов России по версии Forbes — это Нина Чекотова (на 14-й строчке рейтинга с совокупным доходом в 878 млн рублей ) и Евгений Бакуров (на 44-й строчке с доходом 365 млн рублей).

Напомним, что Нина Чекотова, гендиректор ООО «Чекотова П.А. «Фортуна», член комитета по собственности и экономической политике уже не первый год является самым богатым депутатом ЗС Иркутской области. В 2018 году она задекларировала 878,1 млн рублей, в 2017 году ее доход составил 621,8 млн рублей, а в 2016 году – 168 млн рублей. У Нины Чекотовой в собственности почти 80 земельных участков, восемь жилых домов, 38 квартир, несколько объектов незавершённого строительства, канализационная и электрическая сети и другие объекты. Также депутат владеет двумя легковыми автомобилями «Мерседес Бенц».

Избранный осенью 2018 года Евгений Бакуров по итогам года заработал 365 млн рублей. Директор ООО «Ангри» (оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами), член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС оказался на втором месте среди наиболее богатых депутатов Заксобрания Иркутской области. В собственности у парламентария-новичка 90 земельных участков, 4 квартиры, несколько нежилых помещений, склад, шесть автомобилей, четыре судна и вертолёт.