За 30 лет население Иркутской области сократилось на 400 тысяч человек

В Иркутской области наблюдается депопуляция – стабильное сокращение численности населения. Если на начало 1990 года в Приангарье проживало 2,8 млн. человек, теперь – это только 2,4 миллиона.

Как сообщает Иркутскстат, с 1996 года наблюдается непрерывный отток населения из региона. За счет преобладания выбытия над прибывающими в регион Приангарье ежегодно теряет 5-7 тысяч человек.

Кроме того, в последнее время ситуация усугубляется естественной убылью. Начавшийся в 2008 году естественный прирост населения (превышение числа новорожденных над количеством смертей) не мог полностью компенсировать миграционные потери. А в 2018 году и вовсе вместо прироста в Приангарье зафиксирована небольшая естественная убыль – умерло на 522 человека больше, чем родилось.

В целом, ситуация в стране такая же, число россиян сокращается. По прогнозам Иркутскстата, к 2050 году Россия вместе с Японией покинет десятку самых населенных государств, на смену им придут Эфиопия и Филиппины, с населением к тому времени соответственно 174 и 150 млн. человек. Индия займет 1-е место, число ее жителей достигнет 1,7 млрд. человек.