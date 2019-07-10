В Иркутской области на утро 10 июля действует 43 пожара общей площадью 19 590 га

За прошедшие сутки, 9 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано девять пожаров. Их площадь составила 5 966 га, в том числе 5 521 га, покрытый лесом. По два очага находилось в Чунском, Мамско-Чуйском и Усть-Илимском районах, по одному – в Катангском, Киренском и Усть-Удинском районах. Еще один природный пожар площадью 8,7 га ликвидирован в Иркутском районе в лесах ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В локализованном состоянии на утро 10 июля перешли 15 возгораний. Их общая площадь составляет 13 566 га, в том числе 12 342,2 га, покрытых лесом. По три пожара «поймано» в Чунском, Нижнеилимском и Киренском районах, два – в Жигаловском районе, по одному – в Усть-Илимском, Качугском, Катангском и Усть-Удинском районах.

В лесном фонде области действует 43 природных пожара общей площадью 19 590 га, в том числе 17 347 га, покрытых лесом: 14 очагов – в Киренском районе, восемь – в Мамско-Чуйском, шесть – в Катангском, четыре – в Усть-Кутском, три – в Жигаловском, по два – в Бодайбинском и Нижнеилимском районах, по одному – в Тайшетском, Качугском, Казачинско-Ленском и Чунском районах. Еще два возгорания на площади 93 га действует на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе.

По решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в зоне космического контроля закрыто 47 природных пожаров на общей площади 56955 га, в том числе 51259 га, покрытых лесом, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.