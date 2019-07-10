РЖД выделит работникам БАМа субсидии на покупку жилья в размере 2,5-5,0 млн рублей

Руководители и высококвалифицированные специалисты производственного блока, которые обязуются отработать на Байкало-Амурской магистрали более пяти лет, получат от ОАО «РЖД» субсидию на покупку жилья. Сумма выплаты и регион, в котором можно будет приобрести квартиру или дом, будет зависеть от продолжительности работы на БАМе. Соответствующее распоряжение подписал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Цель принятого решения – привлечь к продолжительной работе на предприятиях БАМа работников высокой квалификации: руководителей предприятий, руководителей среднего звена и специалистов производственно-технического блока, а также закрепить тех, кто уже работает на БАМе на таких должностях.

Ежегодно в программу будут включаться порядка 400 человек. Чтобы стать участником программы, надо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, подтверждающее готовность сотрудника проработать на БАМе пять, семь или десять лет. Причём это правило распространяется как на тех, кто уже давно работает на БАМе, так и на приглашённых из других регионов квалифицированных специалистов.

Размер субсидии и регион, где можно приобрести жилье, будут зависеть от времени, отработанного на БАМе. Так, за пять лет непрерывной работы сотрудник может претендовать на выплату в размере до 2,5 млн рублей для покупки жилья в населённых пунктах, расположенных на территории БАМа, за семь лет – до 3,5 млн рублей на покупку жилья на любой территории Восточно-Сибирской и Дальневосточной дороги, а за 10 лет – до 5 млн рублей с возможностью приобретения жилья в любом регионе России.

Деньги могут быть потрачены только на покупку жилья.