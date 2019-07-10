ВТБ в Башкирии предоставит АО «Башспирт» гарантий на 3 млрд рублей

ВТБ в Республике Башкортостан заключил генеральное соглашение с компанией АО «Башспирт» о предоставлении банковских гарантий на общую сумму 3 млрд рублей. Банк гарантирует надлежащее исполнение обязательств «Башспирта» по оплате авансового платежа акциза по реализованной алкогольной продукции в соответствии со статьями 193-194 Налогового кодекса РФ.

В рамках заключенного соглашения ВТБ уже выдал предприятию четыре банковские гарантии на сумму почти 640 млн рублей.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Подписание генерального соглашения — это очередной шаг в развитии многолетнего успешного сотрудничества между банком и „Башспиртом“. Мы всесторонне заинтересованы в поддержке компаний и предприятий реального сектора экономики на уровне регионов, и стремимся к тому, чтобы партнеры всегда могли получить у нас продукты и услуги, соответствующие их требованиям».

Генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов также подчеркнул: «Для нашей компании выбор банка-партнера, в первую очередь, всегда основан на его надежности, прозрачности и качестве предоставляемых услуг. Поэтому, доверяя ведение своих дел банку ВТБ, мы всегда уверены, что все пройдет успешно».