Сбербанк предлагает разработать стратегию по эффективному финансовому управлению лесопромышленного комплекса Ленинградской области

Сбербанк намерен активно участвовать в развитии лесоперерабатывающей промышленности Ленинградской области, для чего предложит долгосрочную комплексную стратегию, основанную на использовании передовых финансовых и маркетинговых технологий. Цель — создать систему государственного и частного партнерства, учитывающую интересы бизнеса и региона по управлению ресурсной базой и привлечению инвестиций для модернизации производственных мощностей, а также расширения клиентской базы.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Лесная промышленность сегодня — предмет особой заботы государства. Необходимо выстроить современную бизнес-модель управления этой важнейшей отраслью, которая позволила бы не только извлекать прибыль, но и учитывать вопросы экологии и грамотного использования ресурсной базы. Ленинградская область станет для Сбербанка в этом отношении зоной особого внимания. У нас есть опыт взаимодействия с компаниями, которые работают в этом секторе».

Возможность участия банка в совместных проектах позитивно восприняты Ассоциацией «Кластер лесоперерабатывающей промышленности Ленинградской области» и Центром развития промышленности Ленинградской области. Планируемые мероприятия соотносятся с приоритетами Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, в рамках которой Сбербанк взаимодействует с Минпромторгом и компанией-партнером Strategy Partners. В частности, банк предоставляет свою экспертизу по эффективному формированию продуктовых ниш, приоритезации проектов по расширению рынков сбыта, повышению качества продукции при одновременном снижении затрат.