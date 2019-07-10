Яндекс.Маркет внедрил единый идентификатор экосистемы Сбербанка

Сбербанк ID позволяет клиентам удобно авторизоваться на сервисах экосистемы Сбербанка и партнеров. Войти по Сбербанк ID на Беру можно за несколько секунд. Все необходимые для оформления заказа данные заполнятся автоматически.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк ID является одним из ключевых объединяющих элементов нашей экосистемы. Единый метод авторизации позволяет существенно упростить клиентский опыт при работе с партнерами внутри экосистемы Сбербанка и обеспечивает высокий уровень безопасности пользовательских данных. Теперь более 50 миллионов пользователей цифровых сервисов Сбербанка могут удобно авторизоваться по Сбербанк ID в мобильном приложении и на сайте ʺБеруʺ».

Максим Гришаков, Генеральный директор Группы компаний Яндекс.Маркет:

«Мы развиваем сервис "Беру" и стараемся сделать его максимально удобным для клиента. Упрощение процесса авторизации на сайте при помощи надежной и безопасной технологии Сбербанка позволит нам привлечь дополнительную лояльную аудиторию».

Сбербанк ID — единый способ входа в сервисы экосистемы Сбербанка и партнеров, доступный всем пользователям Сбербанк Онлайн. В Сбербанк ID используются надежные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности: логин и пароль пользователя никогда не передаются партнерам. Сбербанк ID, помимо мобильного приложения и веб-сайта «Беру», доступен более чем на 30 сервисах экосистемы Сбербанка, например «Спасибо» и «ДомКлик».

Беру — совместный маркетплейс от Яндекса и Сбербанка. Более 1500 магазинов уже продают здесь 200 тысяч разновидностей товаров. Площадка постоянно расширяет ассортимент. Пользователь может купить на сервисе практически всё: от электроники и крупногабаритной бытовой техники до детских игрушек и продуктов питания. Товары из разных магазинов легко собираются в одну коробку и доезжают до покупателя в любую удобную точку: почтовое отделение, пункт самовывоза или курьером прямо домой. Расплатиться можно наличными, картой и баллами Спасибо от Сбербанка.