Примсоцбанк снизил ставки по коммерческой ипотеке до 11,5% годовых

Примсоцбанк ввёл новое предложение для малого и среднего бизнеса «Бизнес-ипотека+» со ставкой от 11,5% годовых. Сумма кредита составляет от 300 тысяч до 20 миллионов рублей, срок – от 3 до 120 месяцев. Решение о выдаче принимается за 24 часа.

Кредит предназначен для приобретения недвижимости в коммерческих целях, возможно приобретение квартир в жилых домах, в том числе без обязательного перевода помещения в нежилое.

— Мы тщательно изучаем потребности бизнеса при вводе новых продуктах, поэтому и решили дать нашим клиентам возможность приобретать недвижимость в жилом фонде. Такой формат особенно удобен индивидуальным предпринимателям, которые часто организовывают свой бизнес в многоквартирных домах, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

В рамках программы «Бизнес-ипотека+» не требуется первоначальный взнос, максимальная стоимость кредита равна стоимости залога, но не более 20 миллионов рублей. Решение о выдаче принимается в течение 24 часов с момента предоставления полного пакета документов.

Получить подробную информацию о коммерческой ипотеке и других продуктах для малого и среднего бизнеса можно в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 85 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 68 точек присутствия в 36 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.