Примсоцбанк снизил ставки по коммерческой ипотеке до 11,5% годовых

Примсоцбанк ввёл новое предложение для малого и среднего бизнеса «Бизнес-ипотека+» со ставкой от 11,5% годовых. Сумма кредита составляет от 300 тысяч до 20 миллионов рублей, срок – от 3 до 120 месяцев. Решение о выдаче принимается за 24 часа.
Кредит предназначен для приобретения недвижимости в коммерческих целях, возможно приобретение квартир в жилых домах, в том числе без обязательного перевода помещения в нежилое.
— Мы тщательно изучаем потребности бизнеса при вводе новых продуктах, поэтому и решили дать нашим клиентам возможность приобретать недвижимость в жилом фонде. Такой формат особенно удобен индивидуальным предпринимателям, которые часто организовывают свой бизнес в многоквартирных домах, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
В рамках программы «Бизнес-ипотека+» не требуется первоначальный взнос, максимальная стоимость кредита равна стоимости залога, но не более 20 миллионов рублей. Решение о выдаче принимается в течение 24 часов с момента предоставления полного пакета документов.
Получить подробную информацию о коммерческой ипотеке и других продуктах для малого и среднего бизнеса можно в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.