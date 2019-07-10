Россельхозбанк продлевает акцию «Почётный возраст»

Россельхозбанк продлевает акцию «Почётный возраст» для людей, находящихся на пенсионном обеспечении. Ставка по потребительским кредитам без обеспечения составляет от 9,9%* годовых.

Акция продлится до 01 октября 2019 года (включительно). Сумма кредита до 500 тыс. рублей, срок кредитования - до 7 лет.

* по кредитам со сроком до 12 мес. (включительно) в случае получения пенсии на счет, открытый вАО «Россельхозбанк» при условии оформления личного страхования жизни и здоровья.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.