«Солид Банк» предлагает кредиты бизнесу с господдержкой под 8,5% годовых

АО «Солид Банк» включен в число банков России, уполномоченных выдавать кредиты малому и среднему бизнесу приоритетных отраслей по субсидируемой государством ставке 8,5% годовых. Банк приглашает предпринимателей к сотрудничеству.



Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса была разработана Министерством экономического развития Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764). В июне 2019 АО «Солид Банк» был утвержден к участию в данной программе, и уже принимает заявки на кредитование по субсидированной государством ставке 8,5% годовых.



Кредит бизнесу при поддержке государства можно оформить в Солид Банке на инвестиционные проекты, а также на пополнение оборотных средств.



Оформить заявку на кредит с господдержкой можно на сайте Солид Банка, а также в любом офисе АО «Солид Банк».



«Бизнесу необходима помощь со стороны государства, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Мы видим высокую востребованность кредитов с применением механизмов льготного финансирования и готовы оказать содействие развивающимся предприятиям».



От целевого использования средств зависят некоторые условия кредита, но ставка является единой – 8,5% годовых.



Условия кредитования на инвестиционные цели: - сумма от 500 тыс. руб. до 2 млрд руб., срок до 10 лет. При оформлении кредита на пополнение оборотных средств - сумма от 500 тыс.руб. до 500 млн руб., срок до 3 лет.



Чтобы получить льготный кредит, компания должна вести деятельность в одной из приоритетных отраслей, а именно: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электрической энергии, воды и газа, строительство, транспорт и связь, туристическая индустрия, здравоохранение, переработка мусора и отходов, общепит (кроме ресторанов), бытовые услуги, высокие технологии, розничная торговля при условии ее ведения на территории моногородов, розничная и (или) оптовая торговля при условии ее ведения на территории Дальневосточного федерального округа. Кроме этого есть и ряд других требований к компании-заемщику: обязателен статус налогового резидента РФ, отсутствие задолженностей перед налоговой и прочими госорганами, отсутствие задолженности по выплате заработной плате сотрудникам предприятия, положительная кредитная история.