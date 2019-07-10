«Это сложно, но интересно». Ученики «ИНК-класса» рассказали, чем отличается учеба в специализированном классе от обычного

Завершился первый учебный год в «ИНК-классе», который был открыт при поддержке Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте в рамках проекта «школа-вуз-компания». Это первый подобный проект, как для города, так и для компании. На протяжении учебного года ребята не просто углубленно изучали профильные предметы, но и участвовали в бизнес-играх, вебинарах, посещали объекты ИНК, ездили в ИРНИТУ. В компании этот опыт признали успшным и объявили набор во второй «ИНК-класс». Ученики первого выпуска поделились своими впечатлениями об учебе в специализированном классе.

«Недавно на вертолете мы летали на Ярактинское месторождение»

Артем Панасюк:

– До «ИНК-класса» я девять лет учился в 9 школе. После окончания девятого класса узнал, что в моей школе организуют специальный класс ИНК с профильными предметами и насыщенной программой. Отец предложил мне этот вариант, я решил, почему бы не попробовать. Я сдал все экзамены на отлично, в аттестате были только пятерки. Также у меня было солидное портфолио. Я выбрал «ИНК-класс» и не жалею об этом.

Больше всего запомнились две очень серьезные бизнес-игры, которые проводились у нас в первом полугодии. Нам давали определенные задачи, например, будто мы руководим какой-то компанией. Мы должны были разрабатывать стратегию, распределять бюджеты, выполнять всякого рода задания. Также запомнилась поездка в Иркутск, в ИРНИТУ. Там мы познакомились с настоящей студенческой жизнью. Недавно мы на вертолете летали на Ярактинское месторождение. По всему маршруту передвигались на специальном транспорте, в сопровождении работников ИНК. Мы посмотрели на буровую установку, и буровой мастер рассказал о добыче нефти, площадках обслуживания и о ключевых специалистах, которые обслуживают площадку. Также нам показали, из чего состоит нефть, провели презентацию жилого городка. Мы увидели, как там живут вахтовики, посмотрели на гостиницу, спортзал и другие помещения.

Я получаю большое удовольствие от учебы в «ИНК-классе». Раньше мы девять лет учились по стандартной программе общеобразовательной школы. А здесь делается большой упор на физику, химию, информатику, математику. Это сложно, но интересно. Полагаю, нужно использовать те возможности, которые предоставляет «ИНК-класс». Знаю, что в ИНК работает программа «школа-вуз-компания», много об этом читал. Думаю, это уникальная возможность и ее надо использовать.

«В нашей школе такого еще не было»

Ксения Чепига:

– С первого класса я училась в 9 школе. Когда стало известно о наборе в «ИНК-класс», моя мама сказала мне, что я могу попробовать свои силы. Я достаточно хорошо училась в школе, у меня был хороший аттестат, поэтому я уверенно прошла отбор в «ИНК-класс».

Нам оборудовали красивый кабинет, сделали там ремонт. В нашей школе такого еще не было.

За прошедший учебный год нас несколько раз возили на экскурсии. Мы были на комплексе отгрузки и хранения газа, смотрели, как разгружаются вагоны. Недавно летали на Ярактинское месторождение. Впечатлений масса! Нас хорошо встретили и занимательно, доступным языком рассказали о производстве и особенностях быта на месторождении. Также мы дважды ездили в ИРНИТУ. В этом вузе грамотные преподаватели, которые хорошо объясняют учебный материал.

Считаю, что если ты будешь усердно заниматься, то учиться в «ИНК-классе» не сложно. Нужно уметь слышать педагогов, они понятно и доступно все объясняют. Из предметов мне больше всего нравятся информатика, алгебра, геометрия. У нас хорошие учителя, и мне несложно заниматься этими предметами. У меня даже остается время на другие увлечения – я окончила художественную школу, рисую, участвую в конкурсах.

От 11 класса жду новых экскурсий, интересных поездок, вебинаров и полезных бизнес-игр.

Справка:

Иркутская нефтяная компания в 2018 году приступила к масштабной работе по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли по системе «школа-вуз-компания». Этот подход был выбран как один из лучших в мировой практике, а его первым этапом стало создание «ИНК-Класса».

Прошедшие отбор в «ИНК-Класс» на протяжении двух лет смогут углубленно изучать физику, химию, математику и информатику, посещать дополнительные курсы по подготовке к ЕГЭ. Лекции для них наряду со школьными учителями будут читать преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), ребята получат возможность участвовать в специальных профориентационных конкурсах, олимпиадах и тренингах, корпоративных мероприятиях компании, ездить с экскурсиями на производственные объекты. В выпускном классе планируется ввести зачетно-рейтинговую систему: школьники будут зарабатывать «баррели», а лучшие по итогам внутреннего соревнования получат грант.

Обучение в профильном классе для учеников будет абсолютно бесплатным – все расходы берет на себя ИНК, в том числе по оборудованию помещения, где будут проходить занятия. Те из выпускников, кто после окончания школы решат связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью, будут иметь преимущества перед другими претендентами при заключении с компанией договоров на целевое обучение.