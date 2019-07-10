Завершена расчистка моста через реку Ия в Тулуне

Силами спасателей и приданных им подразделений освобожден от накопившихся завалов мост через реку Ия в Тулуне на федеральной автомобильной дороге Р255 «Сибирь». Опоры очищены от остатков деревянных домов, принесенных течением реки. На день раньше, чем планировалось по графику, завершен один из сложных этапов по аварийно-спасательным и восстановительным работам. Об этом сообщил председатель областной комиссии по ликвидации последствий ГО и ЧС, первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

– Эти завалы оказывали значительную нагрузку на опорную часть моста и его ограждающие конструкции. Мы видим, что опоры выдержали напор воды. Нужно приступать к очистке, восстановлению ограждающих конструкций, систем наблюдения. От аварийно-спасательных мы переходим к восстановительным работам, – отметил Руслан Болотов.

По его словам, в зоне, где прошли паводки, каждые сутки восстанавливают объекты дорожной инфраструктуры. Всего в Иркутской области наводнение повредило 48 участков автомобильных дорог и 22 автомобильных моста местного значения, 16 переходов через водные преграды уже восстановлены, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.