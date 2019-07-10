Правительство Иркутской области увеличит субсидии БППК на 30 млн рублей для обновления вагонного парка

При поддержке Правительства Иркутской области введены в эксплуатацию шесть новых плацкартных вагонов, арендованных АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» у ОАО «РЖД». Первые поезда на восток и запад по участку Лена – Таксимо торжественно отправились в рейс с вокзала станции Северобайкальск.

Обновленные вагоны оборудованы автоматическими входными и тамбурными дверями с электромеханическим приводом, кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены металлические пандусы. Безопасность пассажиров обеспечивают пожарная сигнализация, система контроля температуры нагрева буксовых узлов и модуль видеонаблюдения. Вагоны изготовлены в специальном климатическом исполнении и могут эксплуатироваться при температуре наружного воздуха от минус 45 до плюс 45 градусов С.

Специалисты регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта напоминают, что в ближайшие годы заканчивается срок эксплуатации у 41% подвижного состава Байкальской пригородной пассажирской компании и его надо обновлять, ведь областное правительство является освовным заказчиком железнодорожных пригородные перевозок. Сумма субсидии для АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» в связи с вводом новых поездов увеличится более чем на 30 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.