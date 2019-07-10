Берегоукрепление улицы Павлова в Тулуне завершат до 1 августа

Сегодня рабочие приступили к активной фазе по берегоукреплению улицы Павлова в районе дома № 28 в Тулуне. Работы должны быть закончены до 1 августа текущего года. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, побывав на объекте с первым заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонидом Ставицким.

К работам по берегоукреплению улицы Павлова привлечены силы и средства МЧС России, ООО «Ангарская строймеханизация» и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне «Юг». Из техники выделены экскаватор, бульдозер, асфальтоукладочный каток и три самосвала. Ведутся земляные работы. Предстоит установить опорную стенку, произвести насыпку скальным грунтом и уплотнить ее. Это предотвратит оползание берегового склона, на котором находится несколько многоквартирных домов по улице Павлова.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, 7 июля в доме № 28 на этой улице побывал заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, возглавляющий Правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Он встретился с жильцами, которые опасаются за безопасность своего многоквартирного строения. Во время наводнения в Тулуне вода вымыла из-под опалубки дома часть грунта, а по берегу реки Ия в этом месте пошла продольная трещина. Виталий Мутко поручил специалистам Минстроя России обследовать здание дома № 28 и найти инженерное решение по обеспечению его безопасности.