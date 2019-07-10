10 самых популярных премиальных автобрендов

В январе – мае 2019 года россияне приобрели около 60 тыс. новых автомобилей премиум-брендов. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг 10 самых популярных премиальных автобрендов.

Возглавляет этот рейтинг кроссовер Lexus RX, чья стартовая цена начинается от 3, 01 млн рублей. За отчетный период было продано 3 105 таких автомобилей. При этом средневзвешенная цена Lexus RX ближе всего, по сравнению с другими моделями рейтинга, находится к «золотой середине» и составляет 3 793 тыс. руб.

На втором месте – Mercedes-Benz E-Klasse с показателем 2 891 реализованный автомобиль. Из-за того, что эта модель выпускается в четырех видах кузова, его стоимость в базовой и топовой комплектациях существенно различается и составляет от 3,18 до 8,18 млн руб.

Всего на 28 проданных автомобилей отстает от него BMW 5-Series, который занимает третью строчку рейтинга. За 5 месяцев текущего года было продано 2 863 таких машины. Минимальная цена BMW 5-Series практически совпадает со стартовой ценой на Lexus RX – 3,03 млн. руб.