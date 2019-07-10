Иркутская электросетевая компания завершила восстановительные работы в зоне наводнения

Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) завершили восстановительные работы на сетях в четырех районах Иркутской области, попавших в зону затопления. Все 18 777 потребителей в зоне ответственности ИЭСК подключены к электроэнергии. Работы велись с 26 июня по 8 июля, в них были задействованы 633 сотрудника компании, 204 единицы техники. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба компании.

Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) завершили восстановительные работы на сетях в районах Иркутской области, попавших под наводнение. Нарушенное паводком электроснабжение в зоне ответственности ИЭСК восстановлено в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах.

В пик прохождения паводка в зоне ответственности ИЭСК без энергоснабжения остались 18 777 человек, 365 трансформаторных подстанций, 63 населенных пункта. Аварийно-восстановительные работы велись с 26 июня по 8 июля. В них были задействованы 633 сотрудника филиала ИЭСК Западные электрические сети, 204 единицы специализированной колесной и гусеничной техники (электролаборатория, экскаватор, лесовоз, автопогрузчик и др.) и одна лодка.

В режим «Повышенная готовность» для оказания содействия филиалу Западные электрические сети были переведены 567 сотрудников филиала Центральные электрические сети и 684 сотрудника филиала Северные электрические сети.

За время восстановительных работ энергетики заменили более 30 км проводов на линиях электропередачи. Были восстановлены 104 воздушных линии электропередачи, из них ВЛ-0,4 кВ – 72, ВЛ-10 кВ – 31, ВЛ-35 кВ – 1, а также подстанция 35 кВ «Центральная». В ходе операции по ликвидации последствий наводнения было смонтировано 18 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, полностью уничтоженных стихией, 42 подстанции были восстановлены и введены в работу. Наибольшую сложность представляло восстановление четырех воздушных переходов линий электропередачи в затопленных поймах рек и на островах в условиях отсутствия подъездных путей и обводненного грунта. В местах, недоступных для техники, сборку и подъем опор производили вручную.

Последним подключенным к энергоснабжению населенным пунктом в зоне ответственности ИЭСК стала деревня Ук-Бадарановка (Нижнеудинский район). Здесь энергетики установили опоры для восстановления перехода ВЛ-10 Атагай-Каксат.

В настоящее время во всех населенных пунктах, пострадавших от паводка, проводятся осмотр и оценка состояния электрических сетей. Специалисты компании занимаются мониторингом состояния восстановленного электросетевого хозяйства, меняют временные опоры на постоянные.

Для оказания помощи Тулунскому и Нижнеудинскому муниципалитетам при разборе завалов по запросу производится выделение техники - автокранов, экскаваторов, самосвалов – до трех единиц ежедневно. В резерве - четыре автокрана, четыре самосвала и один экскаватор смежных филиалов (Северные и Центральные электрические сети).

При этом бригады ИЭСК помогают и продолжают восстановительные работы в подтопленных районах на инфраструктурных объектах ЖКХ и на сетях, принадлежащих «Облкоммунэнерго», инфраструктурных объектах ЖКХ, прежде всего, на особо значимых.

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) Иркутской области, специалистами ИЭСК было восстановлено оборудование водозабора Красный Яр: ремонт силового оборудования закрытого распределительного устройства (ЗРУ) – 6 кВ; проведены испытания электрооборудования, кабельных линий 6 кВ, электродвигателей насосов 6 кВ и 0,4 кВ.