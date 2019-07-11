Кристина Яковенко: «Коттеджи – наша давняя мечта» (видео)

За 10 лет работы компанией «Хрустальный Девелопмент» было построено 85 тысяч квадратных метров, в основном – таунхаусов. Закрытая территория, уютные улочки, таунхаусы в едином северно-европейском стиле – всё это давно стало «визитной карточкой» проектов компании. В этом году компания объявила о реализации нового проекта – квартала индивидуальных домов "Резиденция XV" на Байкальском тракте.

«Мы бы до этого не дошли, не имея этого 10-летнего опыта. Только сейчас мы понимаем, что надо предоставить клиенту, чтобы жизнь в индивидуальном доме не превращала человека в таксиста, который постоянно ездит по разным местам», – рассказала директор и главный вдохновитель компании Кристина Яковенко.

В эксклюзивном интервью Газете Дело она поделилась, чем вызвано решение компании строить индивидуальные дома, чем отличается новый проект от предыдущих, и какие тренды задает рынок загородной недвижимости Иркутска?

Полное интервью читайте по ссылке От таунхаусов – к коттеджам. «Хрустальный» выходит на рынок индивидуального домостроения