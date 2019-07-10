Сбербанк сообщил об изменении функционала старшего вице-президента Татьяны Завьяловой

Сбербанк объявляет об изменении функционала старшего вице-президента Татьяны Завьяловой. На нее возлагаются руководство гуманитарными проектами и участие в управлении медиапроектами Группы Сбербанк.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк в качестве одного из приоритетных направлений построения экосистемы рассматривает развитие гуманитарных и медиапроектов. Татьяна Завьялова зарекомендовала себя как креативный и эффективный профессионал. Мы приняли решение возложить на нее важные функции, связанные с позиционированием Сбербанка, реализацией проектов в области культуры, искусства и просветительства, благотворительности, спонсорства, медийных проектов, а также взаимодействие по данным темам с органами власти и общественными организациями. Желаю ей больших успехов в новой для нее роли».