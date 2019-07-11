Марина Жигалова-Озкан возглавит в Сбербанке департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций

Сбербанк объявляет о назначении с 2 сентября 2019 года Марины Жигаловой-Озкан на должность старшего вице-президента, руководителя Департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций. Она будет осуществлять руководство данными функциями в Группе Сбербанк, включая курирование компаний группы в соответствующих индустриях.

До прихода в Сбербанк Марина Жигалова-Озкан 13 лет с момента основания возглавляла компанию Disney в России и СНГ. Под ее руководством компания стала одним из ведущих игроков российской индустрии развлечений и медиарынка и центром компетенций и инновационных разработок для всего мира, а бренды Disney, MARVEL и «Звездные войны» получили широкое признание, компания стала лидером в семейном телевидении, кинопрокате, лицензионном бизнесе, запустила производство кино- и тв-контента.

Ранее Марина занимала должности первого заместителя генерального директора компании «Профмедиа», вице-президента в Группе Интеррос с совмещением позиции заместителя генерального директора Северо-Западного пароходства, работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.

Марина Жигалова-Озкан входит в топ-2 «Рейтинга высших руководителей» по версии АКМР и ИД «Коммерсантъ» в категории «Медиабизнес», лауреат премий, обладает государственными наградами, член Академии российского телевидения и национальной Академии кинематографических искусств и наук России, член Союза кинематографистов РФ.

Окончила факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, бизнес-школу Гарвардского университета, а также Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Марина — известный и авторитетный топ-менеджер в медийной индустрии, не нуждающаяся в дополнительных представлениях. Мы приветствуем Марину в команде Сбербанка и уверены, что она сможет реализовать наши планы по совершенствованию и развитию возлагаемого на нее функционала, который имеет для нас стратегическое значение. Желаю ей больших успехов в новой для нее роли».