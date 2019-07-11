«Байкальская горная компания» привлекла кредит для разработки Удоканского медного месторождения в размере $1,79 млрд

Сбербанк совместно с Газпромбанком и российской государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ подписали договор о предоставлении «Байкальской горной компании» (группа USM) синдицированного кредита для финансирования разработки Удоканского медного месторождения.

Фото: https://www.facebook.com/UdokanBGK

Общий бюджет проекта превышает 2,9 млрд долларов США. Из них 1,79 млрд долларов США привлекается в форме кредита от синдиката банков на срок до 12 лет. При этом по 650 млн долларов США выделяют Сбербанк и Газпромбанк, оставшаяся часть в размере 490 млн долларов США приходится на долю ВЭБ.РФ, который также взял на себя роль кредитного управляющего в синдикате.

Это крупнейшая сделка, осуществляемая на принципах Фабрики проектного финансирования. Кредитные средства предоставляются для обеспечения полного цикла строительства, включая поставки основного и вспомогательного оборудования обогатительной фабрики, транспорта, создания гидрометаллургического производства, проведения карьерных, монтажных работ, возведения инфраструктуры. Запуск ГОКа намечен на 2022 год.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Реализация проекта является стратегически важной задачей как для отрасли, так и экономики страны в целом. Уверен, что он позволит в значительной степени повысить эффективность российского горнодобывающего комплекса, создаст новые рабочие места и современную инфраструктуру. Мы рады, что смогли принять участие в столь важном и уникальном для российского рынка проекте и совместно с нашими партнерами предложить индивидуальное финансовое решение, удовлетворяющее интересам клиента».

Алексей Белоус, заместитель Председателя Правления Газпромбанка:

«Благодаря совместной работе кредиторов и инициаторов проекта нам удалось найти оптимальное инвестиционное решение и структурировать финансирование так, чтобы добиться высокого кредитного качества сделки. В частности, использование финансового инструментария Фабрики позволяет получить субсидирование процентной ставки по кредиту и фактически захеджировать проектную компанию от роста ключевой ставки ЦБ РФ на всем сроке кредитования».

Николай Цехомский, первый заместитель Председателя ВЭБ.РФ:

«Сделка стала крупнейшим проектом в России, реализуемым на принципах Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Дополнительную «подушку» ликвидности обеспечивает специальный инструмент Фабрики – транш «В», предоставляемый ВЭБ.РФ на покрытие процентных расходов на инвестиционной фазе и расходов в случае превышения бюджета проекта».

Валерий Казикаев, Председатель Совета директоров «Байкальской горной компании»:

«Изначально планировалось использовать механизм проектного финансирования. Мы привлекаем кредитные средства для финансирования полного цикла работ: поставок основного оборудования обогатительной фабрики, гидрометаллургического производства, строительно-монтажных работ, в том числе связанных с возведением инфраструктуры, а также поставок вспомогательного оборудования и транспорта».

Удокан (Забайкальский край) — крупнейшее в России и третье по размерам в мире месторождение меди. Возведение первой очереди горно-обогатительного комбината позволит добывать до 12 млн тонн руды в год и выпускать до 125 тыс. тонн меди в год.