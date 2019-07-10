15 июля в Минске стартует Сбербанкиада

Две тысячи лучших спортсменов из 83 субъектов Российской Федерации и 22 зарубежных стран присутствия Сбербанка примут участие в XIII Летней международной Сбербанкиаде, которая пройдет в Минске с 15 по 21 июля.

Сбербанкиада — главный спортивный турнир сотрудников Сбербанка. Это уникальное и крупнейшее внутрикорпоративное соревнование.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сбербанкиада остается ярчайшим примером создания духа единства. Сотрудники банка имеют возможность не просто посетить новые города, посоревноваться с коллегами и завязать новые знакомства, но и лучше узнать структуру банка, понять его масштаб. В рамках Сбербанкиады мы проводим ряд командообразующих и внутренних деловых мероприятий — стратегических сессий. А на спортивных площадках плечом к плечу могут оказаться сотрудники фронт-офиса и топ-менеджеры».

В этом году на Сбербанкиаде будет представлено 12 видов спорта — от классических шахмат до модного сейчас кроссфита. Соревнования будут проходить на семи различных спортивных объектах. В соревнованиях не принимают участия профессиональные спортсмены. Для участия в Сбербанкиаде необходимо пройти отборочные этапы на уровне территориальных банков.

Формально первая летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году. При этом еще в 1995 году в Москве на стадионе «Октябрь» прошла первая летняя спартакиада Московского банка и территориальных банков Сбербанка.