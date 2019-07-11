Сбербанк запустил торговлю драгоценными металлами на электронной платформе Sberbank Markets

Сбербанк сообщает о расширении линейки продуктов, доступных в системе электронной торговли Sberbank Markets. Теперь пользователи платформы могут заключать спот-сделки с драгоценными металлами в режиме онлайн по обезличенным металлическим счетам с расчетами на «сегодня», «завтра» и «послезавтра».

Котировки предоставляются по золоту, серебру, платине и палладию в граммах за рубли, без ограничения по объему. В настоящее время функционал доступен для финансовых институтов, в будущем его планируется предоставить более широкому кругу корпоративных клиентов.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков:

«Выход за пределы классических инструментов валютного рынка — важный шаг в развитии торговой платформы Sberbank Markets. Автоматизация процесса заключения сделок с драгоценными металлами позволит нам привлечь новых клиентов и расширить свое присутствие на рынке. Отмечу, что среди российских пользователей банковских платформ именно клиенты Сбербанка первыми получили эту возможность».