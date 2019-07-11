Новости

Примсоцбанк готов снизить ставку при рефинансировании бизнес-кредитов других банков на 4 п.п.

11 июля 2019

Примсоцбанк предлагает предлагает малому и среднему бизнесу рефинансировать действующие кредиты, со снижением ставки до 4 п.п. от действующей ставки в другом банке. Размер рефинансирования составляет от 300 тысяч до 0,5% от капитала банка или более 40 миллионов рублей.

Помимо рефинансирования всех видов бизнес-кредитов, индивидуальные предприниматели смогут рефинансировать и действующие потребительские кредиты и кредитные карты, оформленные на них, как на физическое лицо.

— Успешный бизнес всегда ищет пути снижения издержек, в том числе и на выплаты по действующим кредитам. Рефинансирование кредитов позволяет управлять расходами на погашение кредита: снижать переплату за счёт снижения ставки и срока кредита или уменьшать ежемесячный платёж, продлевая срок выплаты, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

При рефинансировании кредита устанавливается процентная ставка, сниженная на 4 п.п. от базовой ставки, действующей в  банке, в котором брался рефинансируемый кредит, но не менее 10,9% годовых. Срок кредита составляет от 3 до 72 месяцев.

Получить подробную информацию о программах рефинансирования и других продуктах для малого и среднего бизнеса можно в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 85 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 68 точек присутствия в 36 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Названы меры поддержки бизнеса в зоне ЧС: отсрочка налогов, реструктуризация кредитов, создание моногорода Тулун, выдача льготных займов
15 фактов о наводнении в Иркутской области
В Иркутской области сформируют оперативную группу для координации всех министерств и ведомств при ликвидации ЧС
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании