Примсоцбанк готов снизить ставку при рефинансировании бизнес-кредитов других банков на 4 п.п.

Примсоцбанк предлагает предлагает малому и среднему бизнесу рефинансировать действующие кредиты, со снижением ставки до 4 п.п. от действующей ставки в другом банке. Размер рефинансирования составляет от 300 тысяч до 0,5% от капитала банка или более 40 миллионов рублей.

Помимо рефинансирования всех видов бизнес-кредитов, индивидуальные предприниматели смогут рефинансировать и действующие потребительские кредиты и кредитные карты, оформленные на них, как на физическое лицо.

— Успешный бизнес всегда ищет пути снижения издержек, в том числе и на выплаты по действующим кредитам. Рефинансирование кредитов позволяет управлять расходами на погашение кредита: снижать переплату за счёт снижения ставки и срока кредита или уменьшать ежемесячный платёж, продлевая срок выплаты, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

При рефинансировании кредита устанавливается процентная ставка, сниженная на 4 п.п. от базовой ставки, действующей в банке, в котором брался рефинансируемый кредит, но не менее 10,9% годовых. Срок кредита составляет от 3 до 72 месяцев.

Получить подробную информацию о программах рефинансирования и других продуктах для малого и среднего бизнеса можно в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.