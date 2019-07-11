Два фактора укрепления рубля посреди июля

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», после снижения во вторник, в среду рубль в ходе торгов укреплялся, и уже во второй половине дня полностью отыграл вчерашнее падение. Этому способствовало сразу несколько факторов.

Во-первых, растущая нефть. Баррель марки Brent дорожал в среду с $64,5 до $65,5. Причиной остается напряженность вокруг иранской ядерной программы, опасения по поводу урагана в Мексиканском заливе, а также вышедшая накануне статистика Американского нефтяного института, показавшая снижение запасов нефти в США.

Во-вторых, сегодня спрос на рубли обеспечило размещение Минфином РФ гособлигаций. К размещению предлагались ОФЗ-ПД на 20 млрд. руб. со сроком погашения в ноябре 2025 года. Удалось разместить бумаг на 15,6 млрд. руб., по средневзвешенной доходности 7,28%.

В результате к 16:35 мск часам доллар снизился до 63,32 руб. с 63,9 руб. на открытии торгов. Евро подешевел с 71,6 руб. до 71,25 руб. До конца текущей недели доллар будет торговаться в диапазоне 62,5-64,0 руб., евро останется в диапазоне 71-72 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»