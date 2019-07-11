Инфляция в Иркутской области в июне 2019 года составила 0,46%

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в июне по сравнению с маем составил 100,46%, сообщает Иркутскстат. Подешевели продукты питания, сводный индекс составил 99,64%, подорожали алкогольные напитки (100,36%) и непродовольственные товары (100,20%).

В группе непродовольственных товаров за месяц выросли цены на жидкие чистящие и моющие средства, порошки стиральные, мыло туалетное, шампуни и крем, полуботинки мужские из искусственной кожи, туфли женские летние, босоножки (на 1-3%). Такое же повышение цен зафиксировано на коляски для новорожденных, печи микроволновые, швейные машины, светильники потолочные, посуду фарфоро-фаянсовую, доску обрезную, ремни мужские, нитки швейные, табачные изделия, туалетную бумагу.

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на йод (на 4%), валидол, индапамид (2%), вату, лоратадин и сульфацетамид (на 1%). В то же время снизились цены на глицин, левомеколь, галазолин (на 3%), анальгин и дротаверин (на 2%).

Из продовольственных товаров значительно подорожал картофель (на 16%), рис, лимоны, виноград (5%), морковь и свекла (на 4%). На 1-3% дороже стали кулинарные изделия из птицы, консервы овощные и фруктово-ягодные, мясные для детского питания, филе рыбное мороженое, масло сливочное, яйца, пряники, чай черный пакетированный, какао, некоторые крупы и бобовые (манная, овсяная, перловая, пшено, горох и фасоль). Такое подорожание отмечено и на ряд фруктов: яблоки, груши, апельсины, бананы.

В то же время произошло снижение цен на капусту белокочанную (на 27%), помидоры, огурцы свежие (20%), овощи замороженные (8%), сахар (на 3%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в июне составил 102,06%. Значительно увеличилась стоимость авиабилетов (на 34,4%), проезда в поездах дальнего следования (17,8%), услуг в сфере внутреннего туризма (на 12,8%). На 1-3% выросла плата за прививки животным, разговоры по сотовой связи, исходящие SMS-сообщения, проживание в гостинице, турпутевки в Испанию, Францию, Германию, Грецию, на автобусе по городам Европы.

В то же время подешевели поездки: на отдых в Таиланд (на 6,2%) и экскурсионные в Финляндию (на 3,4%).