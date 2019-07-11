9 объектов в центре Иркутска включили в реестр памятников истории и культуры

Девять объектов, расположенных в центре Иркутска, включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко.

Это усадьбы и жилые дома, возведённые в конце ХIХ - начале ХХ веков в разной степени сохранности. Они расположены на так называемых заповедных улицах центральной части города - Грязнова, Желябова, Дзержинского, Тимирязева, Богдана Хмельницкого. Такой статус был присвоен им в 1985 году решением Иркутского облисполкома, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Несомненно, все девять объектов, включённых в реестр объектов культурного наследия, представляют мемориальную и архитектурную ценность. Среди них выделяется своей необычностью главный дом усадьбы Козминской. В нём в 1910-х годах располагалась шапочная мастерская Кончина. Он расположен на улице Богдана Хмельницкого, 32. Это двухэтажный деревянный особняк с оштукатуренными главными фасадами, это пример грамотной имитации форм каменной архитектуры, - сказал Андрей Фоменко.

Этот дом не пострадал во время городского пожара 1879 года, когда был уничтожен практически весь центр Иркутска. Постройки усадьбы были муниципализированы в 1920-е годы и использовались под жильё. За время эксплуатации в советский период объект не претерпел кардинальных изменений в объемно планировочном построении.

Андрей Фоменко отметил, что служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области ведёт активную работу по включению объектов, представляющих историческую и культурную ценность, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Так, в этом году в него вошли 20 выявленных объектов культурного наследия Иркутска и Иркутской области.

Список объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия:

1. "Усадьба Горбунова Л.Д.: дом жилой, хозяйственная постройка", конец ХIХ - начало ХХ века. Иркутск, ул. Грязнова, 21, 21/1.

2. "Дом жилой купца А.Е. Егорова", начало ХХ века. Иркутск, ул. Дзержинского, 24.

3. "Усадьба: доходный дом, торговая лавка" начало ХХ века. Иркутск, ул. Желябова, 16.

4. "Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом с магазином и дом с лавкой", конец ХIХ - начало ХХ века. Иркутск, ул. Тимирязева 30, 30а.

5. "Усадьба: два жилых дома", конец ХIХ - начало ХХ века Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 12, 12/1.

6. "Доходный дом", начало ХХ века. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 22.

7. "Усадьба Верещагина: два доходных дома", начало ХХ века. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 27, 27/1.

8. "Дом жилой", конец ХIХ - начало ХХ века. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 29.

9. "Усадьба Козминской: дом жилой, флигель, в 1910-х годах - шапочная мастерская Кончина". Усадьба была построена в конце ХIХ - начале ХХ века. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32, 32/1.