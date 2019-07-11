Минстрой: В зоне наводнения в Иркутской области должны работать сразу несколько строительных компаний

Строительный контроль на территориях, пострадавших от наводнения в Иркутской области, будет вести филиал федерального унитарного предприятия «Роскапстрой». Об этом было объявлено на совещании по вопросам восстановления и строительства жилья, объектов ЖКХ и социальной сферы в территориях, попавших в зону затопления под руководством заместителя Министра строительства Российской Федерации Леонида Ставицкого.

Участие в работе приняли Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов, заместитель руководителя службы архитектуры региона Инна Кондратьева, а также руководитель Иркутского филиала ФАУ «Роскапстрой» Борис Зимин.

– Основная задача филиала – это структурирование всех вопросов, связанных, в первую очередь, со взаимодействием с Правительством Иркутской области и федеральными органами исполнительной власти, которые задействованы в решении поставленных задач по восстановлению объектов, утраченных или повреждённых в следствие чрезвычайной ситуации. Подменять функции структур Правительства Иркутской области организация не будет. Должен быть чёткий механизм мониторинга, анализа, и принятия решений. Решения эти, согласованные, в первую очередь, с Губернатором и со мной, будут уходить на уровень Председателя Правительства Российской Федерации, руководителя Правительственной комиссии. Перечень вопросов уже очевиден. Мы приступили к их реализации, причём с колес, мы ничего не ждём, – сказал Леонид Ставицкий.

Сейчас в пострадавших территориях продолжают работать комиссии, которые определяют, можно ли восстановить пострадавшие дома. Светлана Свиркина сообщила, по данным на сегодняшний день стихией повреждено 9134 дома. Капитальный ремонт возможно провести в 5686 домах, в том числе 861 многоквартирном. 3448 домов восстанавливать нецелесообразно.

– Межведомственная комиссия продолжает обследование домов, на сегодня составлены акты по 4700 объектам, - пояснила Светлана Свиркина.

К инструментальному обследованию жилых домов и объектов социально-культурного назначения, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, также привлекают специалистов специализированных организаций. Владельцам жилья, которое непригодно для проживания, предложат несколько вариантов его замены: это покупка вторичного жилья, строительство частного дома и новое жильё. Для этого в Тулуне планируется построить многоквартирные дома с соответствующей инфраструктурой.

– Мониторинг, который заканчивают делать комиссии, - это сигнал: чем быстрее они закончат, тем быстрее можно будет принимать окончательное решение по капитальному ремонту, строительству новых домов или переселению граждан в многоквартирные дома. Эти решения должны приниматься очень оперативно, - добавил Леонид Ставицкий.

Леонид Ставицкий предложил, чтобы на территории наводнения работало сразу несколько строительных компаний. Для проведения капитального ремонта в домах предполагается заключение трёхстороннего договора, где подписи поставят собственники жилья, представители строительных организаций и муниципалитет. Это необходимо, чтобы муниципалитет мог контролировать качество и сроки выполнения работ. Строительные компании должны будут иметь разрешение в саморегулируемой организации строителей (СРО), сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.