ФНС: Налог на имущество в Иркутской области изменится

Налоговые органы приступают к печати и рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. В этом году гражданам не пришлют отдельные платежные документы, уплатить налоги можно будет на основании реквизитов (QR-кода или индекса) уведомления, об этом говорится в сообщении на официальном сайте ФНС. Налоговики предупреждают, что налог на имущество в Иркутской области изменится.

В Иркутской области налог на имущество физических лиц за предыдущий - 2018 год по-прежнему рассчитывается в зависимости от инвентаризационной стоимости имущества. Согласно ст. 404 НК РФ в субъектах Российской Федерации, в которых не применяется порядок расчета налога исходя из кадастровой стоимости, в качестве налоговой базы используется инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента - дефлятора на основании данных, представленных в налоговые органы до 01.03.2013.

В этом году по сравнению с прошлым годом произойдет некоторое изменение суммы налога. Это обусловлено тем, что коэффициент - дефлятор на 2018 год определен Минэкономразвития России в размере 1,481 (на 2017 год он составлял 1, 425).