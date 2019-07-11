Грозы провоцируют лесные пожары. В Иркутской области на утро 11 июля действует 51 природный пожар

За прошедшие сутки, 10 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров. Их площадь составила 9684,4 га, в том числе 9510,4 га, покрытых лесом. Четыре очага находилось в Катангском районе, три – в Усть-Илимском, по два – в Качугском и Киренском районах, по одному – в Братском, Жигаловском, Нижнеилимском и Чунском районах.

В локализованном состоянии на утро 11 июля в лесном фонде области перешли 15 возгораний. Их общая площадь составляет 13643,5 га, в том числе 12496,5 га, покрытых лесом. Четыре пожара «поймано» в Чунском районе, три – в Нижнеилимском, по два – в Уст-Кутском и Усть-Илимском, по одному – в Жигаловском, Катангском, Киренском и Тайшетском районах. Еще два возгорания на общей 120 га локализовано в Качугском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Действует 51 природный пожар, в том числе 12 вновь зарегистрированных. Общая площадь этих возгораний составляет 21988,8 га, в том числе 19647,3 га, покрытых лесом: 15 очагов – в Киренском районе, восемь – в Мамско-Чуйском, шесть – в Катангском, пять – Жигаловском, четыре – в Усть-Кутском, по два – в Бодайбинском, Нижнеилимском и Чунском районах, по одному – в Усть-Удинском, Иркутском, Братском, Усть-Илимском, Тайшетском, Качугском и Казачинско-Ленском районах.

По решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в зоне космического контроля закрыто 43 природных пожаров на общей площади 51100 га, в том числе 45372 га, покрытых лесом. Двадцать таких очагов находится в Мамско-Чуйском районе, 10 – в Катангском, шесть – в Киренском, четыре – в Бодайбинском, три – в Казачинско-Ленском районе. Все эти пожары находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики.

Из общего количества природных пожаров, действовавших накануне на территории региона, лишь пять возгораний возникло по вине местного населения. Причиной остальных стали грозы.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с осложнением лесопожарной обстановки действует на территории Чунского, Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского и Качугского районов. В Луговском муниципальном образовании Мамско-Чуйского района, а также в Катангском и УстьИлимском районах установлен режим повышенной готовности.