HeadHunter: Молодежь больше не рвется на госслужбу

По данным hh.ru, сегодня в Иркутске более двадцати соискателей претендуют на место в сфере «Государственная служба, некоммерческие организации». При этом, 73% соискателей – женщины, половина из них (52%) в возрасте 26-35 лет. Что касается молодых кандидатов (до 22 лет), то по данным опроса Службы исследований HeadHunter, в котором приняли участие и жители Иркутска, за последние три года доля молодых соискателей, желающих работать в государственных органах, сократилась в 2 раза: с 38% в 2016 году до 19% в 2019 году.

Произошло это в основном за счет увеличения доли работающих или желающих работать на фрилансе (с 8% до 17%), а также по найму в коммерческой компании (с 36% до 41%) и в качестве предпринимателя (с 12% до 14%). Распределение по уровням государственного управления за три года практически не изменилось: в органах федерального уровня хотели бы трудиться 48% молодых соискателей, предпочитающих госслужбу, на региональном - 32%, на муниципальном - 20%.

В качестве преимуществ работы в государственных органах молодые соискатели гораздо реже отмечали стабильность и постоянство (54%), возможность карьерного роста (36%), высокий статус и престиж работы (30%) и возможность работать на благо общества (30%), чем три года назад (71%, 54%, 46% и 48% соответственно). Стабильность и постоянство в 2016 году было на 1 месте среди положительных сторон, в этом же году его сменил пункт, связанный с наличием на государственной службе премий, различных льгот и социального пакета (57%, в 2016 г. — 63%).