В Иркутске тренируется сборная команды России по синхронному плаванию

В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» прошли тренировочные сборы сборной команды России по синхронному плаванию. Спортсмены готовились к чемпионату мира FINA по водным видам спорта, который с 12 по 28 июля состоится в городе Кванджу в Южной Корее.

- Водноспортивный комплекс «Солнечный» принимал у себя международные, всероссийские, межрегиональные и областные соревнования. Но впервые на нашем спортивном объекте тренировались известные российские синхронистки. Для встречи известных спортсменов была проведена большая подготовительная работа. В частности, был сделан специальный подиум, установлена необходимая температура воды, - рассказал заместитель директора – руководитель водноспортивного комплекса «Солнечный» Вячеслав Петрунькин.

В Иркутске тренировался дуэт Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. Светлана Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы (соло, дуэт). Светлана Колесниченко является олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы (соло, дуэт).

В водноспортивном комплексе «Солнечный» также готовился микс-дуэт, в состав которого входили Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Майя Гурбанбердиева – четырехкратная чемпионка Европы среди юниоров, пятикратная чемпионка России, чемпионка Европы 2018 года (смешанный дуэт). Александр Мальцев – первый в истории России мужчина-синхронист, двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы (смешанный дуэт).

Тренировки проводились под руководством старших тренеров сборной страны Татьяны Данченко и Ганы Максимовой. 8 июля сборная команда России отправилась на чемпионат мира, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.