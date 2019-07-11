За полгода жители Иркутской области уменьшили кадастровую стоимость недвижимости на 3,5 миллиарда рублей

За полгода комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданная при Управлении Росреестра по Иркутской области, помогла жителям региона уменьшить кадастровую стоимость 251 объекта недвижимости в общей сложности на 3,5 миллиарда рублей.

С января по июнь комиссией рассмотрено 385 заявлений в отношении 423 объектов недвижимости. Решение в пользу заявителя принято по 237 заявлениям (62% от общего числа заявлений). За аналогичный период прошлого года комиссией было рассмотрено 308 заявлений, положительные решения были приняты по 176 из них, кадастровая стоимость была снижена для 189 объектов недвижимости на общую сумму 2,9 миллиардов рублей.

«Управление Росреестра по Иркутской области не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но обеспечивает работу комиссии, которая рассматривают вопросы пересмотра результатов определения кадастровой стоимости. Правообладатели могут обратиться в комиссию, если у них есть документы, доказывающие наличие ошибки при определении кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости, или потребность в уточнении кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки. На сегодняшний день основная масса заявлений поступает в комиссию в отношении земельных участков, поскольку их кадастровая стоимость влияет на величину земельного налога. В комиссии пока еще не была оспорена стоимость ни одного объекта капитального строительства», - говорит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Надежда Астраханцева.

Заявление на пересмотр кадастровой стоимости в комиссию при Управлении Росреестра по Иркутской области можно подать до утверждения результатов очередной государственной кадастровой оценки, но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости.