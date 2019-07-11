Школьница из Бутырок набрала самые высокие баллы на ЕГЭ среди выпускников Иркутского района

В Иркутском районе подведены результаты единого государственного экзамена. Всего государственную итоговую аттестациюпрошли 404 выпускника. По результатам экзаменов ученица Бутырской школы Ольга Подакова набрала самые высокие баллы среди школьников из района по трем предметам: 98 баллов по русскому языку, 94 - по литературе, 92 - по английскому. Также она получила пятерку по базовой математике и показала высокий результат по обществознанию.

Высокие баллы (от 90 и выше) на ЕГЭ по русскому языку получили учащиеся Марковской, Карлукской, Пивоваровской, Усть-Кудинской, Мамоновской и Бутырской школ и Хомутовской школы №1. По профильной математике выше 80 баллов получили выпускники Пивоваровской школ и Хомутовской школы № 2.

ЕГЭ в Иркутском районе в текущем году прошел в два этапа: с 27 мая по 24 июня - основной этап, с 25 июня по 2 июля - резервные дни. Для проведения государственной итоговой аттестации в Иркутском районе были организованы пункты проведения ЕГЭ в Оёкской школе и школе поселка Молодежный, а также два пункта проведения экзамена на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. В период проведения экзаменов нарушений порядка не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.