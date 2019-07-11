В Ангарске программиста осудили за установку пиратской версии 1С

В городе Ангарске в суд направлено уголовное дело в отношении местного 35-летнего программиста за нарушение авторских прав.

По версии следствия, обвиняемый скопировал в сети интернет нелицензированную программу «1С:Свод отчетов 8ПРОФ» стоимостью около 173 тыс. рублей, авторские права на которую принадлежат ООО «1С-СОФТ». После чего, не имея законных оснований для использования, без заключения договора с правообладателем, за денежное вознаграждение установил на «жесткий» диск системного блока персонального компьютера жителю города Ангарска.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.