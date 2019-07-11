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12 июля объявлен днем траура в Иркутской области

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12 июля объявлен днем траура на территории Иркутской области. Указа об этом подписал Губернатор Сергей Левченко.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Иркутской области в результате паводка, вызванного сильными дождями, большим количеством пострадавших в результате подтопления отдельных населенных пунктов Иркутской области, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю объявить 12 июля 2019 года днем траура на территории Иркутской области. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги», - говорится в Указе.

Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории Приангарья, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

Глава региона от имени жителей Приангарья, Правительства Иркутской области выразил глубокие соболезнования в связи гибелью в результате сильнейшего паводка родным и близким жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.


/ СИА /
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Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
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