Сергей Левченко: Все объекты водоснабжения и водоотведения Тулуна обеспечены энергоснабжением

Подано напряжение на все объекты водоснабжения и водоотведения Тулуна – холодной водой обеспечены все районы города. Производится подготовка фильтровальной станции для включения ее в работу. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Пять котельных города будут работать, обеспечивая горячее водоснабжение населения и социальных учреждений. Сейчас горячая вода уже поступает от котельных №1 в микрорайоне Угольщиков, №3 в поселке Стекольный, от котельных на ул. Островского и «ЛДК – Рабочий городок». Электроснабжение котельной №2 на ул. Ленина восстановлено, после окончательной просушки оборудования она тоже начнет работать на горячее водоснабжение.

Чтобы организовать бесперебойную работу городских систем водоснабжения и водоотведения, необходимо было восстановить постоянное энергоснабжение канализационной насосной станции (КНС-3) и городских очистных сооружений (КОС). Для этого было организовано строительство новых линий ВЛ-6 кВ и КЛ-10 кВ взамен утраченных в результате паводка. Вчера работы, которые выполнили специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и АО «Иркутская электросетевая компания», были завершены и произведено отключение от резервных источников ДГУ 500 кВт.

Для исполнения поручения КЧС по восстановлению электроснабжения базы автотранспортного предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и гаражей скорой помощи Тулуна проведено комиссионное обследование объекта. База располагается непосредственно в зоне потопления, в результате паводка была уничтожена воздушная линия 6 кВ протяжённостью около трех километров.

Для восстановления поврежденных объектов электросетевого хозяйства из аварийно-технического запаса Иркутской области выделен автономный источник электроснабжения мощностью 60 кВт и 780 метров кабеля.

В полном объеме в городе восстановлено электроснабжение многоквартирных домов за исключением трех пятиэтажных по переулку Рабочий – №№11, 13, 15. Подача напряжения в квартиры первого и второго этажей до сих пор ограничена в связи с сыростью квартирной электропроводки и межэтажных щитовых. Вчера вечером было подано напряжение жителям 23 квартир вторых этажей. При включении квартир на первых этажах срабатывают защитные автоматы.

Также Сергей Левченко посетил в Тулуне территории, где в частных подворьях и домах все еще стоит вода – ее приходится откачивать с помощью мотопомп и пожарной техники. Всего в шести районах области, пострадавших от наводнения, было подтоплено 10,3 тыс. домовладений. Сейчас в таком состоянии остаются 146 домов. Для помощи людям, которые до сих пор не могут попасть к себе в жилье, чтобы специальные комиссии могли оценить нанесенный ущерб, здесь круглосуточно проводится откачка воды.

– Я думаю, что через несколько суток мы эту территорию освободим. Люди ждут, чтобы принять важное решение: ремонтировать, чтобы жить дальше, или получать новое жилье, – сказал Сергей Левченко.

Также должна быть организована оценка возможности временного подключения к энергоснабжению 45 потребителей в Тулуне до принятия решения о корректировке зоны затопления в Генплане муниципального образования, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.